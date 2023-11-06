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        Samsun'da 500 öğrenci filizlendirmek için meşe palamudu topladı

        Samsun'da 500 gönüllü öğrenci "Meşe Palamudu Toplama Etkinliği"ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:18
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        Samsun'da 500 öğrenci filizlendirmek için meşe palamudu topladı
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        Samsun'da 500 gönüllü öğrenci "Meşe Palamudu Toplama Etkinliği"ne katıldı.

        Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği tarafından, Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Üniversitesi ve Genç TEMA gönüllülerinin desteğiyle gerçekleştirilen programda, katılımcı çocuklara doğa bilinci ve ormanların önemi anlatıldı.

        Canik Toptepe orman arazisinde düzenlenen etkinlikte farklı okullardan gelen öğrenciler, ellerindeki poşetlere doğada buldukları meşe palamutlarını doldurdu.

        Öğretmenleriyle birlikte filizlendirecekleri ve meşe fidanı haline getirecekleri palamutları toplayan öğrenciler unutamayacakları bir gün geçirdi.

        TEMA Samsun İl Temsilcisi Leman Özay, AA muhabirine, her yıl farklı bir temaya dikkati çekmek istediklerini ve çocuklara orman sevgisini aşılamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Meşe ağaçlarının erozyonu önlemede etkin rol oynadığını dile getiren Özay, şöyle devam etti:

        "Anadolu ağacı olan meşenin palamutları, yuva bulup toprakla buluştuğunda faydalı hizmetler veriyor. Meşe ağacı, köklerinin kapladığı alandaki toprağı kucaklıyor, bir arada tutuyor. Bu alandaki toprağa düşen yağmur damlalarının şiddetini hafifletiyor. Yağmur suyunun toprakta tutulmasına yardım ediyor. Rüzgarın hızını azaltıyor, dökülmüş yaprakları sayesinde toprağın kaybettiği besini geri kazanmasına destek oluyor. Toprak bereketli olunca üretilen gıdalar sağlıklı oluyor, gıda güvenliği sağlanıyor. Özetle, meşe palamutları yuvalarına kavuşunca kendisi dahil binlerce canlının geleceği için çalışıyor. Çalışmalarımız toplanan meşelerin tüplenmesi ve boy verdiklerinde toprakla buluşturulmasıyla devam edecek."

        Ağaca ve toprağa gönül vermiş herkesi TEMA gönüllüsü olmaya davet eden Özay, "Cumhuriyet'in 100. yılında İl Temsilciliği olarak 100 bin fidan, 100 bin gönüllü ve 100 bin meşe palamudu kampanyamız bu etkinlikle başladı. Bütün ilçelerimiz ve 81 ildeki TEMA temsilcilerine de bu etkinliğimiz model olacak." ifadelerini kullandı.

        Programa, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, TEMA Vakfı ilçe sorumluları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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