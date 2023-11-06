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        Samsunlu sporcular Badminton Balkan Şampiyonasında birinci oldu

        Romanya'nın Galati şehrinde yapılan U17 Balkan Şampiyonası'nda Samsunlu sporcular takım müsabakaları ile bireysel maçlarda şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:42 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:43
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        Samsunlu sporcular Badminton Balkan Şampiyonasında birinci oldu
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        Romanya’nın Galati şehrinde yapılan U17 Balkan Şampiyonası’nda Samsunlu sporcular takım müsabakaları ile bireysel maçlarda şampiyon oldu.

        Şampiyonada Romanya, Bulgaristan, Moldovya ile Türkiye'den 40 sporcu yarıştı.

        U17 Badminton Balkan Şampiyonası 2023 turnuvasına, Bafra Atatürk Anadolu Lisesi ve Samsun Büyükşehir spor kulübü katıldı.

        Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Aysu Arslan takım müsabakalarında şampiyon olurken, Karışık çiftler kategorisinde partneri Mehmet Can Töremiş bireysel maçlarda şampiyon oldu.

        Badminton Antrenörü Deniz Balçık, "Samsun ekibi olarak balkan şampiyonasında başarılı olan sporcularımızı kutluyorum. Başarılarımızda hiç bir zaman desteklerini bizlerden esirgemeyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’ye, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız’a, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak ile takım antrenörlerimize teşekkür ederim.” dedi.

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