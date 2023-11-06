Samsun'da organ bağışı konferansı yapıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesinde organ bağışı haftasında, “Her bağış kurtarılan bir candır” başlıklı konferans düzenlendi.

Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Hanife Aşçı konferans salonunda, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Organ Bağışı Haftası" kapsamında düzenlenen programda, organ bağışı nedir, kimler organ bağışı yapabilir, hangi organ ve dokular bağışlanabilir, organ bağışı nasıl yapılır, organ bağışından yararlanacak kişi nasıl seçilmektedir sorularını sinevizyon eşliğinde cevapladı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Kişi hayatını kaybetmesine rağmen, böbrek, karaciğer, akciğer, kalp, bağırsak, pankreas, kornea gibi doku ve organları başka bedenlerde yaşayabilir ve birçok insana sağlıklı yeni hayat suna bilir. Bağışlanan organlar, bazı insanların hayata tutunmasına da vesile olur.” dedi.

İlçe Müftüsü İbrahim Memiş ise, "Öldüğümüzde kemal yolculuğu başlar, aynı zamanda mertebe atlamış oluyoruz. Ruhun kemale vurgusu yapılıyor. Öldükten sonra beden olarak, kolumuz, ayağımız ve bacağımız yok olur, hayatta bu organlarımız olmadan da yaşaya biliriz. Organ bağışında bir canlıya faydalı olmak İslam’ın gayesidir. Organ bağışı canlıdan canlıya yapılan en büyük sadakadır.” dedi.

Programa, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.