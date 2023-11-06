Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da organ bağışı konferansı yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesinde organ bağışı haftasında, "Her bağış kurtarılan bir candır" başlıklı konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:25 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da organ bağışı konferansı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun’un Bafra ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesinde organ bağışı haftasında, “Her bağış kurtarılan bir candır” başlıklı konferans düzenlendi.

        Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Hanife Aşçı konferans salonunda, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Organ Bağışı Haftası" kapsamında düzenlenen programda, organ bağışı nedir, kimler organ bağışı yapabilir, hangi organ ve dokular bağışlanabilir, organ bağışı nasıl yapılır, organ bağışından yararlanacak kişi nasıl seçilmektedir sorularını sinevizyon eşliğinde cevapladı.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, "Kişi hayatını kaybetmesine rağmen, böbrek, karaciğer, akciğer, kalp, bağırsak, pankreas, kornea gibi doku ve organları başka bedenlerde yaşayabilir ve birçok insana sağlıklı yeni hayat suna bilir. Bağışlanan organlar, bazı insanların hayata tutunmasına da vesile olur.” dedi.

        İlçe Müftüsü İbrahim Memiş ise, "Öldüğümüzde kemal yolculuğu başlar, aynı zamanda mertebe atlamış oluyoruz. Ruhun kemale vurgusu yapılıyor. Öldükten sonra beden olarak, kolumuz, ayağımız ve bacağımız yok olur, hayatta bu organlarımız olmadan da yaşaya biliriz. Organ bağışında bir canlıya faydalı olmak İslam’ın gayesidir. Organ bağışı canlıdan canlıya yapılan en büyük sadakadır.” dedi.

        Programa, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru

        Benzer Haberler

        Samsunsporlu Fofana: İstanbulspor´u yenip, Pendikspor´a moralli gitmek isti...
        Samsunsporlu Fofana: İstanbulspor´u yenip, Pendikspor´a moralli gitmek isti...
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
        Samsunlu sporcular Badminton Balkan Şampiyonasında birinci oldu
        Samsunlu sporcular Badminton Balkan Şampiyonasında birinci oldu
        Bafra'da dart yarışması düzenlendi
        Bafra'da dart yarışması düzenlendi
        Samsun masa tenisi küçükler ve gençler turnuvası tamamlandı
        Samsun masa tenisi küçükler ve gençler turnuvası tamamlandı
        Samsun'da 500 öğrenci filizlendirmek için meşe palamudu topladı
        Samsun'da 500 öğrenci filizlendirmek için meşe palamudu topladı