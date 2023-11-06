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        Samsun'da ırmak kenarında tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 20:50 Güncelleme: 06.11.2023 - 20:50
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        Samsun'da ırmak kenarında tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Irmak Caddesi'nde bulunan Mert Irmağı kenarında sabah saatlerinde Cemal Ç. (60), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ferhat Kılıç'a (39) pompalı tüfekle ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemelerde Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Canik ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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