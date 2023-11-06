Samsun'da ırmak kenarında tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Irmak Caddesi'nde bulunan Mert Irmağı kenarında sabah saatlerinde Cemal Ç. (60), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ferhat Kılıç'a (39) pompalı tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemelerde Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Canik ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
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