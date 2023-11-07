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        Samsunspor, erteleme maçında yarın İstanbulspor'u konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki maç, yarın oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:10
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        Samsunspor, erteleme maçında yarın İstanbulspor'u konuk edecek
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        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki maç, yarın oynanacak.

        Ligde 3 Eylül'de Yılport Samsunspor-İstanbulspor arasındaki maç, yoğun sağanak nedeniyle 11. dakikada ertelenmişti. Maç, yarın kaldığı yerden devam edecek.

        Kırmızı-beyazlı ekipte daha sonra transfer edilen Ercan Kara, Flavien Tait, Carlo Holse, Landry Dimata, Muhammet Gümüşkaya ve Mickael Tırpan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Taylan Antalya'nın ise 18 kişilik kadroya alınması bekleniyor.

        Atakaş Hatayspor maçında sol kasığından sakatlanan ve tedavisine başlanan Moryke Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Samsun ekibi, İstanbulspor karşısında da kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Burak Şeker yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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