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        Samsun'da resmi belgede sahtecilik suçundan 2 kişi yakalandı

        Samsun'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:29 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:49
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        Samsun'da resmi belgede sahtecilik suçundan 2 kişi yakalandı
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        Samsun'da resmi belgede sahtecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Avrupa Press Plaka (APP) ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Samsun'daki bir atölyeye operasyon düzenleyen ekipler, sahte mühür basım, plaka baskı pres ve plaka boyama makineleri ile basılı 90 APP plaka, 486 boş plaka levhası, 196 harf kalıbı ve 154 rakam kalıbı ele geçirdi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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