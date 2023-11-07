OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, kan ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Merkezde kurulan kan bağışı stantlarında görevli personel, kan bağışının önemi ve faydaları hakkında bilgilendirici broşür dağıtarak, vatandaşları kan bağışına teşvik ediyor.

OMÜ Rektörü Yavuz Ünal, AA muhabirine, üniversite hastanesinde tedavi gören hastaların kan ihtiyaçlarını karşılamak üzere farkındalık çalışması yaptıklarını söyledi.

OMÜ'de ağır vakaların tedavi gördüğünü, bu nedenle her zaman kana ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Ünal, "Türk Kızılayın kan desteğiyle yürütülüyor tedavilerimiz ancak kendi kaynağını üretmesi, kanı kendisi toplaması ve depolanması da önemli bir çalışma. Özellikle OMÜ'ye yeni kayıt yaptırmış öğrencilere kan bağışı farkındalığının aşılanması çok önemli. Kan bağışıyla kana muhtaç olanlar ihtiyaçlarını giderirken, bağış yapan kişiler de yaptıkları iyilikle mutlu olabiliyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların kan bağışını yaşam tarzı haline getirmesi gerektiğini dile getiren Ünal, "Kan stoklarımız Türk Kızılay tarafından da görüldüğü için, stoklardan Kızılay da yararlanıyor. Dolayısıyla bu kampanya Kızılayı da besleyecektir. OMÜ'nün bu çalışmasının diğer kurumlara da örnek olacağını ümit ediyorum." dedi.

OMÜ Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Kan Bankası Sorumlusu Prof. Dr. Canan Albayrak ise kan stoklarının vakalara bağlı olarak bir anda tükenebildiğini belirtti.

Düzenli bağışçıların bundan gurur duyarak her yerde söylemeleri gerektiğini anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Mesela kendini tanıtırken, 'Ben tıp fakültesi öğrencisiyim, düzenli kan bağışçısıyım' demesi, toplumda son derece iyi izlenim sağlar. Çünkü bu birey insanlara duyarlıdır, hayırseverdir, sağlıklıdır, kendine iyi bakıyordur ki kan verebilecek durumdadır. 'Gereksiz ilaç kullanımında bulunmuyorum.' demektir. İster Kızılaya, ister bizim bankamıza gelip bağışlasın. Çünkü sistemde sürekli hepatit B, hepatit C, AIDS gibi birçok bulaşıcı hastalığın testleri yapılıyor, bunlar açısından sağlıklı olduğu beyan ediliyor."