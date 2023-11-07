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        Samsun'da "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında 100 Öğrenci 100 Bayrak" sergisi açıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında 100 Öğrenci 100 Bayrak" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:39
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        Samsun'da "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında 100 Öğrenci 100 Bayrak" sergisi açıldı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde, "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında 100 Öğrenci 100 Bayrak" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Atakum Kaymakamlığı fuaye alanında Atakum Şehit Adem Keskin İlkokulu öğrencilerinin ağaç yaprağı, çiçek, kağıt, yumurta kabuğu gibi atık malzemelerle tasarladıkları Türk bayraklarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, serginin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin Türk bayrağı sevgisini çocuklara aşılamak için güzel bir fikir olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. yılında bu tür etkinliklerin milli birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını dileyen Yıldız, "Bu güzel sergiyi hazırlayan öğrencilere ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Türk bayrağı, milletimizin birlik ve bağımsızlık simgesidir. Bu etkinlikle bayrağımıza sevgimizi bir kez daha vurgulamış olduk." dedi.

        Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ise Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamındaki proje ile öğrencilerin milli bilinç gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

        Sergi ile öğrencilerin sanatsal yeteneklerini de ön plana çıkarmak istediklerini aktaran Yetik, "Sergideki eserler, öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılığını, Cumhuriyet'in anlamı hakkında derin düşüncelerini yansıtıyor. Milli Eğitim camiamız, Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü bu özel yıla ve Türkiye Yüzyılı'na yaraşır birçok etkinlikle kutlamaya devam edecektir." diye konuştu.

        Sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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