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        Yüz felci geçiren 10 yaşındaki çocuk akupunktur ile sağlığına kavuştu

        VEYSEL ALTUN - Samsun'da yüz felci geçiren 10 yaşındaki kız çocuğu, akupunktur tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:41
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        Yüz felci geçiren 10 yaşındaki çocuk akupunktur ile sağlığına kavuştu
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        VEYSEL ALTUN - Samsun'da yüz felci geçiren 10 yaşındaki kız çocuğu, akupunktur tedavisiyle sağlığına kavuştu.

        Yüz felci şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümüne gelen yabancı uyruklu 10 yaşındaki Haldiye Elomer, ilaç ve fizik tedaviden oluşan standart tedavi gördü.

        Hastalığın tekrar nüksetmesi ve fizik tedaviye de cevap vermemesi üzerine Elomer'e Çocuk Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Ünal Akçay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi'nde (GETAT) akupunktur tedavisinin yararlı olabileceğini söyledi.

        Akupunktur tedavisine başlayan Elomer, 8. seansın sonunda sağlığına kavuştu.

        Anestezi ve reanimasyon uzmanı akupunkturist Dr. Ayşegül Elbir Şahin, AA muhabirine, hastanın 1,5 ay önce ilk atağını geçirdiğini, ikinci atak sonrasında medikal tedaviye yanıt vermediğini söyledi.

        Tedaviye yanıt vermeyen hastanın doktor tavsiyesi ile akupunktura yönlendirildiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Hastaya akupunktur tedavisinin nasıl bir tedavi olduğunu anlattık ve aile onayını aldıktan sonra tedaviye başladık. İlk seanstan sonra tedaviye yanıt vermeye başladı. İlk geldiği günden itibaren her seansta fotoğraflarını çektik, gelişmeyi kendisine göstermek ve kendimiz de izlemek açısından. Yüzde 100 olmasa da yüzde 100'e yakın bir cevap aldık."

        - Yüz felcine çocuklarda nadir rastlanıyor

        Akupunktur tedavisinin yüz tedavilerinde oldukça etkili olduğunu bildiren Şahin, şöyle devam etti:

        "Hasta özellikle ilk 6 aylık dönemde bize başvurursa cevap çok daha güzel oluyor. Yüz felcinde, üzerinden 5-10 yıl geçmesine rağmen akupunktur tedavisiyle cevap aldığımız hastalarımız oluyor. Bu hastamız da ilk 6 ay içinde bize başvurduğu için güzel cevap verdi tedavimize. Yüz felci çocuklarda pek sık görülmeyen bir hastalık. İlk başvurduğu doktorun yönlendirebilmesi için akupunkturla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Yüz felcinde 10 seanslık tedavi planlıyoruz. Eğer hasta güzel cevap verir, istediğimiz seviyeye gelirse tedaviyi bitiriyoruz. Bu hastamız da güzel cevap verdi, ek tedaviye ihtiyacı olmayacak ancak bu hastamız özelinde, 'Melkersson-Rosenthal Sendromu' tekrarlayabilen bir hastalık. Tekrar yüz felci geliştirme ihtimali her zaman var. Tekrarlama durumu olursa yine öncelikle medikal tedaviler başlanır. İhtiyaç olursa bu tedaviden fayda gördüğünü biliyor artık hastamız. Bize başvurursa, tedavi olmak isterse, biz yine kendisini kabul ederiz."

        - Akupunkturun yan etkisi bulunmuyor

        Akupunkturun normal medikal tedavilerle birlikte yapılabilen bir tedavi olduğunu, herhangi bir yan etkisi bulunmadığını vurgulayan Şahin, "Vücuda herhangi bir şey vermiyoruz, o yüzden fizik tedavi olsun, medikal tedaviler olsun, bunlarla birlikte ya da tek başına kullanılabilir. Yan etkisi olmadığı için de hastalar rahatlıkla bize başvurabilir." diye konuştu.

        Çocuk Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Ünal Akçay ise hastanın üçüncü seansta çok ciddi ilerleme katettiğini aktaran Akçay, şunları kaydetti:

        "Hastanın dört ya da beşinci evrede yüz felci varken, şu anda evre birin altında. Hem konuşmasında hem yüz ifadesinde her türlü mimiklerini çok rahat alabiliyoruz. Hastayı akupunktura gönderirken bu tedavide başarılı olacağımızı düşünüyordum. Ayşegül hanım da çok iyi bir iş çıkardı. Artık biz de hastalarımızı yönlendirmeye başlayacağız. Pediatrik hastalarda çok fazla kullanımı yoktu. Hastamızın iyi sonuç almasıyla hastanemiz bu tarz tedavileri çok rahat şekilde yapabilecek kurum haline geldi."

        Akupunktur tedavisiyle sağlığına kavuşan Elomer de ilk seanslarda iğneleri hissetmediğini, iyileştikçe hissetmeye başladığını dile getirerek, iyileştiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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