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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:04
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 465 sentetik ecza hapı, 93 gram sentetik uyuşturucu, 19,95 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatları, 2 ruhsatsız tabanca ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Polis, operasyonda 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, narkotik suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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