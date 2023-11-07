Samsun'da hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmada, "Kasten öldürmek " suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.T. (38), Altınkaya Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

E.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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