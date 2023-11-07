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        Samsun Ticaret Borsası

        Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 97-98 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:52
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        Samsun Ticaret Borsası
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        Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 97-98 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

        ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK(LİRA) EN YÜKSEK(LİRA)
        HUBUBAT
        Buğday (ekmeklik) 5,20 8,65
        Arpa (yemlik) 5,50 7,00
        HUBUBAT MAMÜLLERİ
        Mısır Unu 10,41 10,75
        YAĞLI TOHUMLAR
        Ayçiçeği (yağlık) 11,00 13,50
        DİĞER ÜRÜNLER
        Sumak 60,00 60,00
        KURU MEYVELER
        Fındık (kabuklu) 97,00 98,00
        ORMAN MAHSULLERİ
        Defne yaprağı 26,00 29,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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