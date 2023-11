Bafra'da "organ bağışı" semineri düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla okullarda konferans düzenlendi.

Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın tarafından son sınıf öğrencilerine, organ bağışının önemi hakkında konferans verildi.

Akın, her bağışın kurtarılan bir can olduğunu vurgulayarak, "Organ yetmezlikleri, hastaların hayat süresini kısaltmakta, hayat kalitesini düşürmektedir. Organ yetmezliklerinin çaresi, organ bağışı yapan birey sayısının artmasıdır. Hayatını kaybeden insanların kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, bağırsak, pankreas ve korneaları bağışlanarak birçok insana sağlıklı hayat armağan edilebilir. Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra gerçek bir hayat armağanıdır. Her bağış kurtarılan bir candır." ifadesini kullandı.

Seminere Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yıldıray Baş, müdür yardımcıları Hatice Çinka ve Gamze Nur Tuncer ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.