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        Samsun'da patronunu silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, patronunu silahla öldürüp cesedini ahşap sandık içine koyan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:16
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        Samsun'da patronunu silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, patronunu silahla öldürüp cesedini ahşap sandık içine koyan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Can Kaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Maktulün annesi Ayşe ve babası Kadir Şahin ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Sanık Kaya, son savunmasında, olay gecesi eğlenmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Alkol aldığımızda kendisi bana tehditlerde bulundu. Üzerime çullandı ve benden kuvvetliydi. Silahı orada gördüm. Öldürme kastım yoktu." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 12 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        - Olayın geçmişi

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Aralık 2022'de vatandaşlarca çöp konteynerinin yanındaki ahşap sandıkta erkek cesedi bulunmuş, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü şahitlerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, sandığı yan binada oturan Onur Can Kaya'nın bıraktığını belirlemişti.

        Kalabalığı görerek olay yerine gelen Kaya, gözaltına alınarak tutuklanmış, emniyetteki ifadesinde, 30 bin lira borç aldığı patronu Şahin'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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