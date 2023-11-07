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        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca böceğine karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca böceğinin zararları ve alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:49 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:51
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        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca böceğine karşı bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca böceğinin zararları ve alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, kahverengi kokarca böceğinin bitkilere verdiği zarar ve alınabilecek önlemler ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, 19 Mayıs Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Bilgen, 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal, 19 Mayıs Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaettin Gülal, 19 Mayıs Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Barış Var katıldı.

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