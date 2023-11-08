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        Üniversitenin atık yağları biyodizele dönüştürülüyor

        İLYAS GÜN - Samsun'da, yaklaşık 55 bin öğrencisi bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) yemekhane, restoran ve kantinlerindeki atık yağlardan biyodizel üretimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:50
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        Üniversitenin atık yağları biyodizele dönüştürülüyor
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        İLYAS GÜN - Samsun'da, yaklaşık 55 bin öğrencisi bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) yemekhane, restoran ve kantinlerindeki atık yağlardan biyodizel üretimi yapıldı.

        OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fevzi Şahin öncülüğünde Dr. Gürkan Kara ve Dr. Cengiz Görkem Dengiz tarafından, yaklaşık bir yıl önce başlayan çalışmalar kapsamında, üniversitenin dizelle çalışan hizmet araçları ile jeneratörlerinde kullanmak, karbon emisyonunu düşürmek amacıyla yemekhane, restoran ve kantinlerdeki atık yağlardan fakültedeki laboratuvarda biyodizel üretimi gerçekleştirildi.

        Üniversitenin restoran, kantin ve yemekhanesinden aylık 300 litre atık yağ çıkarken, proje kapsamında bu miktardan üretilen 55 litre biyodizel üniversitenin jeneratörlerinde kullanılmaya başlandı.

        Bu sayede satın alınan dizelden tasarruf sağlanmış olacak.

        Şahin, AA muhabirine, OMÜ'nün araştırma üniversitesi olma yolunda vizyon ortaya koyduğunu, bu çerçevede iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve temiz üretim konularında proje çağrısına çıktığını söyledi.

        Proje çağrısı kapsamında hazırladıkları, "Kampüs İçi Atık Yağlardan Üniversitenin İş Vasıtalarında Kullanılmak Üzere Biyodizel Üretilmesi" projesinin kabul gördüğünü belirten Şahin, projede üniversite bünyesinde bulunan yemekhane, kantin ve restoranlardan elde ettikleri atık yağlardan litre biyodizel üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Üretilen biyodizelin motor performans ve emisyon değerlerini ölçtüklerine işaret eden Şahin, "Ölçümlerle üretmiş olduğumuz alternatif yakıt olan biyodizelin kaliteli bir ürün olduğunu ortaya koymuş olduk. Bu sayede üniversitemizde dizelle çalışan hizmet araçları ve jeneratörler için satın alınan yakıt sarfiyatı azaltılırken, aynı zamanda üniversitemizin karbon emisyonunun önemli derecede düşeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

        Şahin, ayrıca maliyet analizi de çıkardıklarını dile getirerek, "Biyodizelin doğal bir atığı olan gliserini de maliyet analizimize dahil ettiğimizde, dizelin piyasa fiyatının altında üretimini gerçekleştirebiliyoruz. Sonuç olarak, atık yağlardan biyodizel üreterek bunun hem ekonomik hem de çevresel açıdan üniversitemiz ve ülkemiz için önemini ortaya koyan bir proje yapmış olduk. Biyodizel üretimini seri hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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