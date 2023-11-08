Samsun'da evinde ruhsatsız silah tamiri yapan 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde evinde ruhsatsız silah tamiratı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde evinde ruhsatsız silah tamiratı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Atakum'da, ruhsatsız silah tamiri yapıldığı tespit edilen ikamet ve müştemilata operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 124 fişek, 1 uçaksavar fişeği, 27 kama ve bıçak, 20 tabanca kabzası ile 2 silah tamirinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
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