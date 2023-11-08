Samsun'da emniyet ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor Samsun Emniyet Müdürlüğü, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, toplumun tüm kesimleriyle iletişim halinde, güvenli ve huzurlu bir çevre oluşturmak amacıyla vatandaşları bilgilendiriyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, toplumun tüm kesimleriyle iletişim halinde, güvenli ve huzurlu bir çevre oluşturmak amacıyla vatandaşları bilgilendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, son bir ayda kent genelinde 27 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşme yapılarak 18 bin 500 broşür dağıtıldı, sosyal medya çalışmaları ile yaklaşık 100 bin kişiye ulaşıldı.

Ekipler, TÜYAP Karadeniz Kitap Fuarı, Tarım Fuarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl kutlamaları başta olmak üzere birçok yerde İl Emniyet Müdürlüğüne ait tanıtım stantlarında güvenlik tedbirleri konularında bilgilendirme yaptı.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine eğitimlerini daha güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri için güvenli internet kullanımı, temel güvenlik kuralları konularında 677 kişinin katılımıyla 17 bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği Halk Sağlığı Şenliğine katılım sağlanarak 552 öğrenciye hayatlarını güvenli adımlarla sürdürebilmeleri için "Basit Temel Güvenlik Kuralları" anlatıldı.

Bilgilendirme faaliyetleri ve "Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında vatandaşlara yönelik merkez ilçelerde bulunan 30 resmi kurum, 21 mahalle muhtarı ve 55 iş yeri ziyaret edilerek, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ile tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında oldukları vurgulandı.