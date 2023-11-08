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        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı Özdemir'den ziyaret

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:41
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        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı Özdemir'den ziyaret
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        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

        Okulun öğrencilerinin hazırladığı kahvaltı programında yüksekokul müdürü Doç. Dr. Ercan Tural ve öğretim üyeleri ile bir araya gelen Ayvat ve Özdemir, okulun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Tural, Havza MYO'nun kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla gururlu olduklarını dile getirerek, "Okulumuzun kurulmasında ve geçen zaman zarfında okulumuza destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

        Ayvat da okulun kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, öğretim üyeleri ile öğrencilere başarılar diledi.

        Özdemir ise Havza MYO'nun 30 yılda ilçeye büyük katkıları olduğunu belirtti.

        Ayvat ve Özdemir, daha sonra Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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