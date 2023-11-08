Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında Tahnal Mahallesinde E.Ç'nin (57) ikametine operasyon düzenlendi.

Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 76 gram esrar, 230 gram esrarlı tütün, 57 reçeteye tabi sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, 23 tüfek kartuşu, kasatura ve detektör ele geçirildi.

Olay ilgili gözaltına alınan E.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.