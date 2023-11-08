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        Samsun Ticaret Borsası

        Samsun Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı 110 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:12
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        Samsun Ticaret Borsası
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        Samsun Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı 110 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

        ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK(LİRA) EN YÜKSEK(LİRA)
        HUBUBAT
        Buğday (ekmeklik) 6,00 9,00
        Arpa (yemlik) 5,00 5,00
        HUBUBAT MAMÜLLERİ
        Makarna 17,91 20,00
        YAĞLI TOHUMLAR
        Ayçiçeği (yağlık) 12,70 12,72
        DİĞER ÜRÜNLER
        Marul 5,50 20,00
        KURU MEYVELER
        Fındık (kabuklu) 110,00 110,00
        ÇEŞİTLİ MADDELER
        Mantar 15,00 15,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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