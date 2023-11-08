Havza MYO'da organ bağışı bilgilendirmesi

Havza'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Havza Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerine organ bağışının önemi konusunda bilgilendirme çalışmaları kapsamında seminer verildi.

Seminerde Havza Toplum Sağlığı Merkezi sağlık memuru Özen Çelik tarafından organ naklinin önemi ve hangi durumlarda organ nakli yapılabileceği, hangi organların bağışlanabileceği gibi konular anlatıldı.

Çelik, "1 organın bir can demek olduğu bilincinin tüm vatandaşlar tarafından benimsenmesi gerekiyor. Ülkemizde kadavradan organ nakli yüzde 35’lerde. Bu oran yurt dışında, özellikle İngiltere'de yüzde 80'ler civarında. Ülkemizde organ bağışı oranının hızlı şekilde artması çok önemli." dedi.