Samsun'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İlçede aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında bankacılık kanununa muhalefetten 12 yıl hapis cezası bulunan E.S, polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalandı.

E.S, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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