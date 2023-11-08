Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da balık fiyatları

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 30 ila 40 liradan satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da balık fiyatları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 30 ila 40 liradan satılıyor.

        Balık Satış Pazarı'nda bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:

        CİNSİ EN DÜŞÜK(LİRA) EN YÜKSEK(LİRA)
        Hamsi 30,00 40,00
        İzmarit - -
        Levrek (deniz) 100,00 200,00
        Palamut (tane) 90,00 100,00
        Çipura 90,00 170,00
        Somon 100,00 120,00
        Levrek (çiftlik) - -
        Mezgit 50,00 70,00
        Kefal 50,00 60,00
        Uskumru (tane) 80,00 80,00
        Kalkan - -
        Alabalık 100,00 120,00
        Barbun 70,00 90,00
        İstavrit 35,00 70,00
        Çinekop 40,00 60,00
        Sazan - -
        Tırsi - -
        Sarıkanat - -
        Kötek - -

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Samsun'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Havza MYO'da organ bağışı bilgilendirmesi
        Havza MYO'da organ bağışı bilgilendirmesi
        Samsun Ticaret Borsası
        Samsun Ticaret Borsası
        Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonda 1 zanlı yakalandı
        Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonda 1 zanlı yakalandı
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı Özdemir'den ziyaret
        Havza Kaymakamı Ayvat ve Belediye Başkanı Özdemir'den ziyaret
        Samsun'da emniyet ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor
        Samsun'da emniyet ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor