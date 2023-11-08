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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:39 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:39
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Yeni19 Mayıs

        Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Osman Çelik, Emre Kılınç, Laura, Marc Bola, Moundilmadji

        İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Mamadou, Emir Kaan Gültekin

        Gol: Dk. 41 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

        Sarı kart: Dk. 33 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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