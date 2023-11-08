Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Osman Çelik, Emre Kılınç, Laura, Marc Bola, Moundilmadji
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Mamadou, Emir Kaan Gültekin
Gol: Dk. 41 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 33 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)
SAMSUN
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