Stat:Yeni19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Osman Çelik, Emre Kılınç, Laura, Marc Bola, Moundilmadji

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Mamadou, Emir Kaan Gültekin

Gol: Dk. 41 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 33 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)

SAMSUN

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