Samsunspor-İstanbulspor maçının ardından Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak nedeniyle ertelenen maçta sahasında İstanbulspor'u 2-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Marcus Gisdol, "Nasıl olduğu önemli değil, sonuç olarak 3 puan aldığımız için mutlu olmamız gerekiyor." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak nedeniyle ertelenen maçta sahasında İstanbulspor'u 2-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Marcus Gisdol, "Nasıl olduğu önemli değil, sonuç olarak 3 puan aldığımız için mutlu olmamız gerekiyor." dedi.

​​​​​​​Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Gisdol, "Nasıl olduğu önemli değil, sonuç olarak 3 puan aldığımız için mutlu olmamız gerekiyor. Maç başlamadan önce almamız gereken çok önemli kararlar vardı, çünkü 7 oyuncudan yoksun bu maça çıkmak zorundaydık. Takımı kurarken kesinlikle zorluk yaşadık. Bugün detaylara bakmayacağım. Bugün benim için başarılı olmamız önemli." ifadesini kullandı.

Gisdol, 12 Kasım Pazar günü oynanacak Pendikspor maçına tüm oyuncularla çıkacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kalbi Samsunspor'la atan her taraftar bugün mutlu olabilir. Oyuncularımla sürekli hem fiziksel hem de mental anlamda gelişmemiz gerektiğini konuştum. Bu bölgede yaşayan insanların çok çalışkan olduğunu biliyorum. Bizim de bu bölgenin insanları gibi çok çalışmamız ve kazanma azmini ortaya koymamız gerektiğini oyuncularıma söyledim. Geriden gelip kazanmak önemli ama umarım geriden gelmeden kazanacağımız günler de gelecek."