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        AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:06
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        AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanlığı ve güçlü liderliğiyle tarihte yeni bir sayfa açtığını, kararlılığıyla ve millete duyduğu güvenle tüm dünyanın saygısını kazanmış seçkin bir devlet adamı olduğunu belirtti.

        Atatürk'ün yaşamını, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için mücadeleyle geçirdiğini ve bu mücadeleyi zaferle taçlandırarak adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdığını vurgulayan Karaaslan, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını şanla, şerefle ve gururla kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin önüne koyduğu hedeflere sıkı sıkıya sarılarak her alanda Türkiye'yi daha ileri taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. 2023'ü Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerdeki öncü ve etkin rolünün güçlendiği bir dönem yapabilmek adına gayretli çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu tarihi dönemde karşımıza çıkacak zorluklar büyük olsa da milletimize karşı sorumluluğumuz, inancımız ve azmimiz çok daha büyüktür." ifadelerini kullandı.

        Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma kararlılığımızın bir yansıması olan Türkiye Yüzyılı, bölgesinde ve dünyada güçlü Türkiye'nin asrı olacaktır. Bu asır, kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla 85 milyon milletimizin asrı olacaktır. Bu yüzyıl, küresel ölçekte başarılarıyla adından söz ettiren ülkemizin yüzyılı olacaktır. Bugün yediden yetmişe bir ve beraber olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizin değerlerini korumanın, ülkemizin kazanımlarını artırmanın gayreti içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle istiklal mücadelemizin Başkomutanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yılında rahmetle ve minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

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