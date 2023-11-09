Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramada 80 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca, 1 kasatura bıçak ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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