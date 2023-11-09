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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:39
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, yaptıkları aramada 80 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca, 1 kasatura bıçak ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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