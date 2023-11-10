Termeli öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan dikti

Terme'de öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında, "Bugünün fidanı yarının nefesi" etkinliğinde 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Terme Belediyesi ile Terme Fatih Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin organize ettiği fidan dikim etkinliğine Kaymakam Metin Maytalman, Kaymakam Refiki İbrahim Cesur, Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile görevliler katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Kılıç, emeğe geçenlere teşekkür etti.

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