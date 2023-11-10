Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Samsun'un Havza ilçesinde törenle anıldı.

Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene Kaymakam Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demici, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri katıldı.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesinin çelenklerinin anıta sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra bayraklar yarıya indirildi.

Daha sonra program, Havza Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Oratoryo sahnelenmesi, şiirlerin ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya cevabının okunması ile Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirilmesinin ardından program son buldu.

Programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.