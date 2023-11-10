Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Özel sporcular, Paris 2024'e odaklandı

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da kamp yapan özel sporcular, önce Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ardından da Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel sporcular, Paris 2024'e odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da kamp yapan özel sporcular, önce Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ardından da Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmayı hedefliyor.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz yönetiminde antrenörler Sinem Yıldırım ve Melike Nur Göz eşliğinde İlkadım Atletizm Pisti'nde kamp yapan 9 sporcu, gelecek yıl mart ayında Fransa'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürüyor.

        Özel sporcular, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ardından ise kota almaları halinde eylül ayındaki Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak.

        Aytunç Göz, AA muhabirine, gelecek yıl önce Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ardından Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çalışmalarında kendilerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Halk Eğitimi Merkezinin destek verdiğini belirten Göz, kadrolarında daha önce Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etmiş sporcular bulunduğunu anlattı.

        Geçmişte elde ettikleri başarıları sürdürebilmeyi hedeflediklerine işaret eden Göz, "Özel sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde edecekleri gibi gelecek nesillere de çok güzel örnek olacaklarına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Özel sporcuların başarılarıyla topluma örnek olduğunu vurgulayan Göz, "10 yıl önce özel sporcular denildiği zaman çok daha farklı görülüyordu. Şimdi baktığımız zaman, bu ekip normal atletizmin ilk 3'üne girebilecek kadar iyi. Hatta Türkiye şampiyonu olabilecek kadar iyi sporcularımız var. Bu da velilere, 'Benim de çocuğum başarabilir.' güvenini veriyor." diye konuştu.

        Göz, önce Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda başarılı olup buradan gelecek kotalarla Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye atletizm branşında ilk olimpiyat madalyasını getirmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Daha önce Esra Bayrak uzun atlamada 2020 Tokyo'da 4. olmuştu. Tüm engel gruplarında tarihteki en iyi derece bu olmuştu. Şimdi, atletizmde paralimpik oyunlarındaki ilk altın madalya için mücadele edeceğiz. Sporcularıma güveniyorum. Fatma Damla Altın, 2020 ve 2022 Dünya Salon Atletizm şampiyonalarında pentatlonda iki altın madalya kazandı. Temmuz ayında Fransa'da düzenlenen 2023 Global Oyunları'nda 4x100 metre bayrak koşusunda arkadaşlarıyla dünya rekoru kırarak altın madalya aldı. Eda Yıldırım ise 2022'de Dünya Atletizm Şampiyonası'nda cirit atmada altın, çekiç atmada gümüş madalya kazandı. Mihriban Korkmaz'ın ise 2020 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada altın madalyası bulunuyor."

        - "Bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyoruz"

        Milli sporcu Eda Yıldırım ise çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini belirterek, "Hedeflerimiz olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonası. Hepsini tek tek geçerek bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyoruz. En büyük amacımız o." dedi.

        Fatma Damla Altın da çalışmalarının iyi gittiğine dikkati çekerek, "Olimpiyatlara inşallah 3-4 kız gitmeyi hedefliyoruz. Madalya alıp döneceğimize inanıyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

        Mihriban Korkmaz da Paralimpik Oyunları'na katılıp madalya kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu

        Benzer Haberler

        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk, Bafra'da anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Bafra'da anıldı
        Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan 10 Kasım mesajı
        Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan 10 Kasım mesajı
        Samsun'da 2 motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Samsun'da 2 motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Termeli öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan dikti
        Termeli öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan dikti