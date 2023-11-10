Özel sporcular, Paris 2024'e odaklandı

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da kamp yapan özel sporcular, önce Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ardından da Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmayı hedefliyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Aytunç Göz yönetiminde antrenörler Sinem Yıldırım ve Melike Nur Göz eşliğinde İlkadım Atletizm Pisti'nde kamp yapan 9 sporcu, gelecek yıl mart ayında Fransa'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürüyor.

Özel sporcular, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ardından ise kota almaları halinde eylül ayındaki Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak.

Aytunç Göz, AA muhabirine, gelecek yıl önce Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ardından Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çalışmalarında kendilerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun Halk Eğitimi Merkezinin destek verdiğini belirten Göz, kadrolarında daha önce Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etmiş sporcular bulunduğunu anlattı.

Geçmişte elde ettikleri başarıları sürdürebilmeyi hedeflediklerine işaret eden Göz, "Özel sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde edecekleri gibi gelecek nesillere de çok güzel örnek olacaklarına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Özel sporcuların başarılarıyla topluma örnek olduğunu vurgulayan Göz, "10 yıl önce özel sporcular denildiği zaman çok daha farklı görülüyordu. Şimdi baktığımız zaman, bu ekip normal atletizmin ilk 3'üne girebilecek kadar iyi. Hatta Türkiye şampiyonu olabilecek kadar iyi sporcularımız var. Bu da velilere, 'Benim de çocuğum başarabilir.' güvenini veriyor." diye konuştu.

Göz, önce Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda başarılı olup buradan gelecek kotalarla Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye atletizm branşında ilk olimpiyat madalyasını getirmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha önce Esra Bayrak uzun atlamada 2020 Tokyo'da 4. olmuştu. Tüm engel gruplarında tarihteki en iyi derece bu olmuştu. Şimdi, atletizmde paralimpik oyunlarındaki ilk altın madalya için mücadele edeceğiz. Sporcularıma güveniyorum. Fatma Damla Altın, 2020 ve 2022 Dünya Salon Atletizm şampiyonalarında pentatlonda iki altın madalya kazandı. Temmuz ayında Fransa'da düzenlenen 2023 Global Oyunları'nda 4x100 metre bayrak koşusunda arkadaşlarıyla dünya rekoru kırarak altın madalya aldı. Eda Yıldırım ise 2022'de Dünya Atletizm Şampiyonası'nda cirit atmada altın, çekiç atmada gümüş madalya kazandı. Mihriban Korkmaz'ın ise 2020 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada altın madalyası bulunuyor."

- "Bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyoruz"

Milli sporcu Eda Yıldırım ise çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini belirterek, "Hedeflerimiz olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonası. Hepsini tek tek geçerek bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyoruz. En büyük amacımız o." dedi.

Fatma Damla Altın da çalışmalarının iyi gittiğine dikkati çekerek, "Olimpiyatlara inşallah 3-4 kız gitmeyi hedefliyoruz. Madalya alıp döneceğimize inanıyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Mihriban Korkmaz da Paralimpik Oyunları'na katılıp madalya kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.