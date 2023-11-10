Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Samsun, Sinop, Çorum, Tokat, Çankırı, Amasya ve Kastamonu'da törenle anıldı.

Samsun Onur Anıtı'ndaki törende Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şeref defterini imzalayan Tavlı, "100 yıl önce kahraman ecdadımızla ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muazzam medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine ulaştırmak ve ikinci asrını Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmek için tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla gayret göstermek en önemli vazifemizdir. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi.

- Sinop

Sinop Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada cadde ve sokaklarda da vatandaşlar saygı duruşuna katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı önce göndere çekildi, sonra yarıya indirildi.

Atatürk'ün vefatının 85. yılında anma etkinlikleri, Sinop Kültür Merkezi'nde devam etti.

Programlara Vali Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Çorum

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Çorum'da anıldı.

Çorum Atatürk Anıtı'ndaki törende Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, il müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde öğrenciler tarafından 10 Kasım Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

- Tokat

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ardından şehir genelinde sirenlerin çalmasıyla protokol üyeleri ile caddelerdekiler, saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Çankırı

Anıt Alanı'ndaki törende Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Çankırı Müzesi'nde Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı.

Tören, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma programının ardından sona erdi.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törene Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Bayram Çelik, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı.

Saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, Belediye Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasıyla son buldu.

- Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı, şiirler okundu, Kastamonu Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Saat Kaç" adlı müzikli drama gösterisi sunuldu.

Programa Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.