Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Samsun'un Terme ilçesinde törenle anıldı.

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Belediye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende Terme Nazmiye Soğancı Ortaokulu öğrencileri tarafından oratoryo sahnelendi.

Daha sonra düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Refiki İbrahim Cesur, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir ile vatandaşlar katıldı.