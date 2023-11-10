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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Samsun'un Salıpazarı ilçesinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:08
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Samsun'un Salıpazarı ilçesinde törenle anıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Halil Akgül çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Salıpazarı İmam hatip Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden programda günün anlam ve önemi belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sahnelendi.

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programlara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, İYİ Parti İlçe Başkanı Şakir Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ile kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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