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        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:35
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        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

        İbrahim Pınar yönetimindeki 55 AKC 69 plakalı hafif ticari araç, Mimarsinan Mahallesi Nişantaşı Caddesi'nde polis memuru Adem Kurt idaresindeki 55 AAC 365 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, trafik sinyalizasyon direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Samsun Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Serhat Koray Yağcı ve kızı Sena Yağcı yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırdı.

        Yaralılardan Pınar ile Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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