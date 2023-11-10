Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

İbrahim Pınar yönetimindeki 55 AKC 69 plakalı hafif ticari araç, Mimarsinan Mahallesi Nişantaşı Caddesi'nde polis memuru Adem Kurt idaresindeki 55 AAC 365 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, trafik sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Samsun Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Serhat Koray Yağcı ve kızı Sena Yağcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Pınar ile Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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