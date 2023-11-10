Samsun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin Kolay Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

K.Y, bu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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