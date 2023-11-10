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        Samsun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:37 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:51
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        Samsun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin Kolay Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

        K.Y, bu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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