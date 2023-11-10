Büyük Önder Atatürk, 19 Mayıs ilçesinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde törenle anıldı.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene idari amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.