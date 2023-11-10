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        Havza OSB'de kurulum çalışmalarında son aşamaya gelinen kenevir fabrikasında inceleme

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulum çalışmalarında sona gelinen kenevir tarımı, işleme ve triko tekstil tesisinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:05
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        Havza OSB'de kurulum çalışmalarında son aşamaya gelinen kenevir fabrikasında inceleme
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        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulum çalışmalarında sona gelinen kenevir tarımı, işleme ve triko tekstil tesisinde incelemede bulundu.

        Kurulum çalışmaları devam eden fabrikada incelemelerde bulunan Ayvat ve Özdemir, firma yetkilisi Eyüp Can Kaplakarslan'dan bilgi aldı.

        Ayvat, firma yetkililerine kolaylık dileyerek, "Havza'da büyük ve sektörünün öncülerini görmekten dolayı mutluyuz. Havza OSB'de üretime geçen firma sayısı arttıkça hem ülkemizin ekonomisine hem de istihdamına büyük artılar katacaktır." dedi.

        Özdemir de Havza OSB'nin hızlı şekilde büyüdüğünü vurgulayarak, "Kenevir, bölgemiz için önemli bir ürün. Burada kurulacak fabrikada 600 kişi istihdam edilecek. Tarımının artması ile kenevir, çiftçilerimize de önemli geçim kaynağı olacak. Kenevir ekim alanlarının artması için ilçemizde sulama projelerinin hızlı şekilde hayata geçirilmesi için çalışılıyor." diye konuştu.

        Kaplakarslan da Havza OSB'de 28 bin metrekare kapalı alanı olan fabrikanın inşaat ve kurulum çalışmalarının son aşamaya geldiğini anlatarak, "Burada kenevir işlenerek elyaf, iplik elde edilecek ve nihayetinde triko üretimi yapacağız. Ayrıca kenevirden farklı ürünler üretmek için AR-GE çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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