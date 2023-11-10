AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan "yerel seçim" açıklaması: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralını uygulayacaklarını belirterek, "Çok nadiren de olsa bazı istisnaların olabileceğine dönük ipucu sahibiyim." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralını uygulayacaklarını belirterek, "Çok nadiren de olsa bazı istisnaların olabileceğine dönük ipucu sahibiyim." dedi.

Yılmaz, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Yerel seçimlerde de genel seçimde olduğu gibi 3 dönem kuralı uygulanacak. Çok nadiren de olsa bazı istisnaların olabileceğine dönük ipucu sahibiyim. Bundan önce biliyorsunuz, çok istisnai bazı yerlerde 3 dönem üzerine ilaveleri yaptığımız yerler olmuştur. Hatta Zeytinburnu'nda çok başarılı bir belediye başkanımız 3 dönemi doldurduğu için onu Beykoz'dan aday yapmıştık. 3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçiminde de çok bağlı olduğumuzu gördünüz." ifadelerini kullandı.

Adayların açıklanma tarihini geciktirmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Adaylarımızın bir an önce sahaya çıkıp çalışmalarını yapmaları için erken açıklanmasıyla ilgili çaba içinde olacağız. Tarih henüz belli değil. Süreci çok hassas takip ediyoruz. Adaylarımızın tespitiyle ilgili süreç zaten hep işliyor. Bizim o konuda tecrübemiz çok var ama seçime Cumhur İttifakı'mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile gidiyoruz. Birlikte yapılacak çalışmalar belki biraz zaman kaybettiriyor. Onu da inşallah telafi edip en kısa sürede gereğini yapacağız."