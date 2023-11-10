Bafra'da 40 bin 228 fidan dağıtıldı Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bafra'da 40 bin 228 fidan dağıtımı yapıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bafra'da 40 bin 228 fidan dağıtımı yapıldı.

Bafra Hükümet Konağı önünde Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar tarafından fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 33 bin 400 defne ile 6 bin 828 ortanca, mavi servi, oya, fıstıkçamı, mazı, lavanta, Ihlamur ve biberiye türlerinden olmak üzere toplam 40 bin 228 fidan dağıtıldı.

Ertürkmen, Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturmak için fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 85'inci yılında rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı olması sebebiyle 100. Yıl Ormanı oluşturacağız. Bu sevincimizi vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz." dedi.