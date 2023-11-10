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        Samsun'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:16
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        Samsun'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin Lengerli Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı belirlendi.

        JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla söz konusu FETÖ mensubunu yakaladı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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