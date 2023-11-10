Büyük Önder Atatürk, OMÜ'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlenen törenle anıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Terzi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığı belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'da adını 19 Mayıs'tan alan üniversitemizde, dünya tarihine yön veren ve örnek bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz." dedi.

Törende Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise Samsun Valiliğince şehir merkezinde düzenlenen törene katıldı.