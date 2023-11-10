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        Azerbaycan Zafer Günü OMÜ'de kutlandı

        Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 3. yılı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:54
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        Azerbaycan Zafer Günü OMÜ'de kutlandı
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        Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 3. yılı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) kutlandı.

        Atatürk Kongre Merkezi'nde Türkiye ve Azerbaycan milli marşıyla başlayan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Olcay Bayraktar ile öğrenciler katıldı.

        Kurşunoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyadan, Türk dünyasından ve Azerbaycanlı öğrencilere verilen hizmetlerin önemini vurgulayarak, nicelik ve nitelik olarak Azerbaycanlı öğrencilerin dikkat çektiğini belirtti.

        Kurşunoğlu, Karabağ Zaferi'ni hem acısıyla ve hem de zafer boyutuyla yürekten hissettiklerini söyledi.

        Azerbaycanlı öğrencilerin temsilcisi Mikayıl Müşfik ise tarih boyunca Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirine yardım eli uzattığını dile getirerek, "Bize mücadelemizde Türkiye, diplomatik, siyasi, manevi destek verdi. Biz Azerbaycan halkı olarak kardeş ülkemizin yaptığı desteğini unutmayız. Bir beden iki can, Türkiye-Azerbaycan." ifadelerini kullandı.

        Azerbaycanlı öğrencilerin dans gösterisi, Karabağ Savaşı'nı anlatan kısa filmler ve Azerbaycan şarkıları ile devam eden programda katılımcılar duygulu anlar yaşadı.

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