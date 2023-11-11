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        Havza'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Havza'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:34
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        Havza'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
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        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Havza'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Boyalıca Mahallesi Köyüstü mevkisinde oluşturulan Cumhuriyet Ormanı'nda fidin dikimi saat 11.11'de başladı.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin yeşil bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek amacıyla öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimleri ile fidanları toprakla buluşturacağız. 100. yılında Cumhuriyet'imizin adını yaşatacak ormana fidan dikmenin gururunu yaşamaktayım." dedi.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yatırımların en güzelinin geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getirerek, "Birlikte diktiğimiz bu fidanlar büyüyecek, oksijen ve enerji üretecek. Gençlerimiz, geleceğimiz için bu tür projeleri destekliyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında oluşturduğumuz bu orman inşallah gelecek nesillere bırakacağımız en güzel hediye olacaktır." diye konuştu.

        Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu'nun da katıldığı etkinlikte 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu.

        Etkinliğe Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammed Emin Demirci, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Mehmet Akif Sayar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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