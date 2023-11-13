Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler, araç ve şüphelinin üzerinde yaptıkları armalarda 1 gram kubar esrar, uyuşturucu içimine yarar aparat, bir miktar kenevir tohumu, 2 pompalı tüfek, 38 fişek ve hassas teraziyi ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.