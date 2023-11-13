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        Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:48
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        Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler, araç ve şüphelinin üzerinde yaptıkları armalarda 1 gram kubar esrar, uyuşturucu içimine yarar aparat, bir miktar kenevir tohumu, 2 pompalı tüfek, 38 fişek ve hassas teraziyi ele geçirdi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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