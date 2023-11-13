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        Samsun'da polis uygulamasında "radar tespit cihazı" bulundu

        Samsun'da asayiş uygulamasında bir araçta "radar tespit cihazı" ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 21:14 Güncelleme: 13.11.2023 - 21:14
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        Samsun'da polis uygulamasında "radar tespit cihazı" bulundu
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        Samsun'da asayiş uygulamasında bir araçta "radar tespit cihazı" ele geçirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ekipleri, önceden belirlenen noktalarda bu akşam 17.30 ila 19.30 saatleri arasında şok asayiş uygulaması ile 161 kişinin GBT'sini sorguladı.

        Trafik kanununa muhalefet eden 1 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Uygulamada esnasında incelenen 43 araçtan birinde ise "radar tespit cihazı" ele geçirildi.

        Cihaza el konuldu, kullanan kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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