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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:51
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 695 sentetik ecza, 24,44 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 1,08 gram sentetik uyuşturucu, 60 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, 26 kama ve kın ele geçirildi.

        Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan bir kişi ile kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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