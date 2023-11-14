Samsun'un tarih ve kültür turizmi ile arkeolojisi değerlendirildi Samsun'da gerçekleştirilen ve yapılması hedeflenen arkeolojik çalışmalar ile tarih ve kültür turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Samsun'da gerçekleştirilen ve yapılması hedeflenen arkeolojik çalışmalar ile tarih ve kültür turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından kazısı tamamlanan Dombalaktepe Höyüğü'nün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Samsun'da yapılan arkeolojik kazı ve araştırmaların Anadolu ve Önasya kültürlerindeki önemine ve potansiyeline değinilen toplantıda, kazıların Türkiye'nin diğer bölgelerine göre oldukça az olduğuna dikkati çekildi.

Toplantıda, devam eden İkiztepe ve Oymaağaç kazılarına desteğin artırılması, ayrıca Asarkale, Elmacıktepe ve Akalan Kalesi gibi yerleşimlerde kapsamlı kazı projelerinin başlatılması, özellikle Bafra Ovası'nın arkeolojik varlıklarının yanı sıra mağaracılık, vadi ve doğa gezileri ile yamaç paraşütü gibi kırsal kesimde yapılacak altyapı ve destinasyon çalışmalarının planlaması istişare edildi.

Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından il genelindeki arkeolojik kazı çalışmaları ile tarih ve kültür eserlerinin restorasyonları için belediyeler ve diğer paydaşlara sağlanacak maddi desteklere yönelik çalışmalar kapsamında öncelikle projesi hazır tarih ve kültür eserlerinin restorasyonlarına başlanılması, projesi hazır olmayanların projelendirilerek restorasyonlarının sağlanması, arkeolojik alanlarda yeni kazıların başlatılmasına yönelik destek ve çalışmaların yürütülmesi de görüşüldü.

Tavlı, OMÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerine, Samsun arkeolojisi ile tarih ve kültür turizmine ilgileri için teşekkür ederek, kentte göreve başladığında ajandasında tarih ve kültür turizmi ile arkeolojik çalışmalara destek vermenin bulunduğunu, bunun özellikle kırsal kalkınmayla beraber planlanması halinde özel ve kamusal yatırımların geniş bir alana yayılabileceğini anlattı.

Anadolu'nun en büyük ikinci Ramsar alanı olan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'nin Ramsar Sözleşmesi kriterlerinden 8'ini karşıladığına işaret eden Tavlı, "UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan delta, bu konudaki çalışmalar hızlandırılarak yürütülecek çalışmalarla kalıcı listeye alınabilir. Bu kapsamda ilin tarih ve kültür turizmi ile arkeolojisi birlikte planlanacaktır. Bu konuda yapılacak her türlü girişim ve çalışmaya destek vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Vali Yardımcıları Emin Çolak, Şevket Cinbir ve Fatih Cıdıroğlu, Vali Yardımcısı Vekilleri Abdulkadir Demir, Kemal Yıldız, Polat Kara ve Vehbi Bakır, OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Keleş ile Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Atila Türker ve Doç. Dr. Kasım Oyarçin katıldı.