Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Köy okulu öğrencileri ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti

        Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince, Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i görmemiş ve köy okullarında okuyan 50 öğrenci Ankara'ya götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köy okulu öğrencileri ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince, Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i görmemiş ve köy okullarında okuyan 50 öğrenci Ankara'ya götürüldü.

        Öğrenciler, Anıtkabir Aslanlı Yol'da yürüyerek tören alanına geldi. Mozoleye çelenk koyan öğrenciler, Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.

        Daha sonra Atatürk'ün kalemlerinden kitaplarına, kıyafetlerinden kişisel bakım eşyalarına kadar birçok eşyanın sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen öğrenciler, böylece Atatürk'ün hayatı ve yaptıkları hakkında kitaplarda okuduklarından daha fazlasını öğrenmenin heyecanını yaşadı.

        Anıtkabir ziyaretinden sonra eski Meclis binası, MTA Tabiat Tarihi Müzesini gezen öğrenciler, Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eşyaları da görme fırsatı buldu.

        Dernek başkanı Burcu Keskin, köy okulu öğrencileri ile Atatürk'ün huzurunda bulunmanın kıvancını ve gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet olarak bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olarak açtığı kutsal yolda hiç durmadan ve yorulmadan, milletimizin en uygar medeniyetler içinde yer alması için çalışmaktayız. Bu mücadelemizde bizlerin en önemli esin kaynağı, Ulu Önder'in açtığı bu kutsal yol ve bizlere bırakmış olduğu ilkeleridir. Bu değerlerin önemi, her geçen gün daha da iyi anlaşılmaktadır. Çünkü biliyoruz ve görüyoruz ki Atatürk'ün ışığı sadece bizlerin yolunu değil, tüm insanlığın yolunu aydınlatacak yüksek değerler taşımaktadır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        İsrail: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
        İsrail: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Samsun'un tarih ve kültür turizmi ile arkeolojisi değerlendirildi
        Samsun'un tarih ve kültür turizmi ile arkeolojisi değerlendirildi
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı yakalandı
        Samsun'da bir kişi alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu
        Samsun'da bir kişi alışveriş merkezi tuvaletinde ölü bulundu
        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Samsun'da polis uygulamasında "radar tespit cihazı" bulundu
        Samsun'da polis uygulamasında "radar tespit cihazı" bulundu