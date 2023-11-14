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        19 Mayıs ilçesinde üreticilere kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili eğitim verildi

        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca böceği zararlısı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:07
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        19 Mayıs ilçesinde üreticilere kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili eğitim verildi
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        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca böceği zararlısı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        19 Mayıs Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından Nebiyan havzasında yer alan Kösedik, Aydınpınar ve Yeşilyurt mahallelerinde son dönemde tarım ürünlerine aşırı zarar veren kahverengi kokarca böceğinin zararları ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Toplantıda üreticilere, bölgede fındık için tehlike oluşturan zararlı için alınacak önlemlerle ilgili bilgi aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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